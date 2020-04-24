Медики обнаружили новый симптом коронавируса

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24.04.2020, 19:09, Разное

Врачи из США, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами, выявили новый симптом заболевания. Цвет пальцев ног у больных может меняться на темно-красный или синий.
Американские медики заявили о новом признаке коронавирусной инфекции, который не зависит от тяжести заболевания и возраста пациентов. По словам специалистов, пальцы ног приобретают синий или темно-красный оттенки, что сопровождается жжением и болью при прикосновении к ним.

Такой феномен может быть результатом локализованной воспалительной реакции на инфекцию или проявлением закупорки сосудов. Чтобы установить точную причину, необходимо провести ряд исследований, которых пока не существует, поэтому озвученные предположения – лишь результат наблюдений. Подобный симптом также может возникать при тяжелой форме гриппа и вирусной пневмонии.



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