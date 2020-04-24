 

Мнение: Объективный хаос

24.04.2020, 19:06, Разное

Нужно понимать, что проходящая под руководством Собянина "перебалансировка" власти происходит не столько проектно, сколько в силу сложившихся обстоятельств. Можно, конечно, предполагать, что Путин сознательно передал губернаторам полномочия по ликвидации кризиса, чтобы затем, весь в белом, появиться из своего схрона и под радостные крики населения отменить то, что за время его отсутствия наворочали. Но такого рода конструкция прямо противоречит сути власти – если ты ее отдал, то забрать обратно будет гораздо сложнее, чем отдавать.

По всей видимости, эту самую "перебалансировку" запустил сам Путин, сбежав от кризиса в свое убежище. Губернаторы остались один-на-один с проблемой, и стали решать ее в меру своих сил и возможностей. Неудивительно, что мэр Москвы в сложившихся обстоятельствах выдвинулся в первый ряд. Теоретически тандемом с ним мог выступить губернатор Петербурга и руководство Татарстана – объективно два региона, следующие за Москвой по своему значению и возможностям. Но в Петербурге сидит невзрачный и никчемный серенький чиновник, а татары по своей привычке, отработанной еще в 90 годы, вполне резонно заняли отстраненную позицию, смотря на развитие ситуации "со стороны" и предпочитая пользоваться результатами чужих ошибок, чем делать собственные.

Проще говоря – сбежавший от ответственности президент сам выпустил из рук власть, которая начала подбираться московским мэром просто потому, что по-другому не бывает. Собянин же попал в ситуацию, в которой у него нет обратного хода. Теперь он обязан подбирать все возможные полномочия и ресурсы, в противном случае он обречен – в случае победы вернувшийся Путин будет обязан устранять Собянина как неоправданно усилившуюся фигуру (в диктатуре двух диктаторов быть не может), в случае провала Собянина сожрут конкуренты.

Проще говоря – перед нами не тайный заговор, а стихийная деятельность. Что само по себе ставит под сомнение результат такого хаотичных и во многом судорожных мероприятий московского градоначальника.

Источник: Эль Мюрид



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