 

Татьяну Буланову выписали из больницы

24.04.2020, 18:53, Новости дня

Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы. Об этом сообщила ее концертный директор в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова.

«Таню выписали. Она уже дома. Все хорошо», – передает ТАСС слова Рассказовой.

Напомним, Татьяну Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, ее поместили в реанимацию.

Позже состояние российской певицы признали стабильным и перевели в обычную палату. 



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