 

В правительстве Москвы заявили об усталости горожан от самоизоляции

24.04.2020, 18:53, Новости дня

Жители Москвы устали от режима самоизоляции, они начали менее ответственно относиться к его соблюдению, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Москвичи устали и стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции», – сказала Ракова в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

По ее словам, необходимо не только оставаться дома, но и прислушиваться «ко всем сигналам, которые отправляет организм».

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что население всей РФ устало от ограничений по коронавирусу, и следует оценить возможность их ослабления.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / В Дании умер создатель фигурки Lego-человечка

21.02 / Печерский суд принял решение о принудительном приводе Порошенко в ГБР

16.03 / Наследие коронавируса изменит мир на годы вперёд

10.03 / В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

09.04 / Экономика: Росту цен на нефть поможет революция

24.04 / В Австралии изъяли около 160 литров метамфетамина

02.02 / В Сирии несколько журналистов получили ранения

21.02 / Джессика Симпсон показала подросшую дочь

26.02 / Минюст объявил о создании отдела по вопросам лишения гражданства

03.02 / Пластического хирурга, от рук которой пострадали 20 женщин, выпустили из СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска