Samsung Group запатентовала планшет со встроенной подставкой

24.04.2020, 18:53, Разное

Южнокорейская группа компаний Samsung Group запатентовала планшет со встроенной подставкой. Иллюстрации устройства опубликованы на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Согласно интернет-источникам, новинка, особенностью которой станет встроенная подставка, может пополнить семейство устройств Galaxy Tab. Приспособление круглой формы позволяет расположить компьютер под удобным углом для просмотра мультимедиа-материалов или навигации в Сети. В верхней части дисплея, обрамлённого широкими рамками, находятся различные датчики и камера. В тыльной и боковой частях планшета расположены интерфейсный разъём, вход для SIM-карты и microSD, а также динамик.

Отметим, что Samsung Group не предоставила никаких подробностей о планшете, кроме патентных иллюстраций. О том, когда новинка появиться в продаже, тоже ничего неизвестно.