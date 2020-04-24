 

Донецк решили переименовать в Сталино в честь Ленина

24.04.2020, 18:50, Разное

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, позволяющий использовать в отношении Донецка его прежнее название — «город Сталино».

Согласно документу, наименование «город Сталино» будет использоваться наряду с названием «город Донецк» при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной. Речь идет о Дне победы 9 мая, дне начала Великой Отечественной войны 22 июня и Дне освобождения Донбасса 8 сентября.

В указе говорится, что одна из целей переименования Донецка — это сохранение исторической памяти. Город получил название Сталино в 1924 году в честь Владимира Ленина. «Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку — в город Сталино», — цитируют «Новости Донбасса» документ заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года.

16 апреля глава самопровозглашенной Луганской народной республики Лениод Пасечкин подписал указ об использовании в отношении Луганска названия «город Ворошиловград» — так же в дни мероприятий, связанных со Второй мировой войной.

Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного Климента Ворошилова. Донецк же с 1869 по 1924 года носил название Юзовка, в честь своего основателя — британского предпринимателя Джона Юза.

Источник: Новая газета



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