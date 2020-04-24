Подарок со смыслом: Эминем отправил медицинским работникам банки со спагетти

24.04.2020, 18:42, Разное

Кто-то жертвует в помощь работникам сегодняшней “передовой” миллионы долларов, кто-то помогает поставками масок и кремов для рук. Ну а рэпер Маршалл Брюс Мэттерс (а именно так на самом деле зовут Эминема решил заняться питанием врачей и отправил медикам своего родного города Детройт сотни банок с “мамиными спагетти”. Об этом стало известно благодаря сотрудникам больницы Генри Форда, которые выложили в Instagram фото со съедобным подарком. На фото видно, что на упаковках есть две наклейки: одна с благодарностью борющимся с коронавирусом докторам и эмблемой лейбла музыканта Shady Records, а вторая – с изображением сердца и надписью “мамины спагетти”.

Фото из блога больницы Генри Форда

Словосочетание “Мамины спагетти” для творчества Эминема имеет, как это ни странно, символическое значение. Именно они появились в свое время в самом, пожалуй, известном треке музыканта Lose Yourself: заглавной песне к фильму “8 миля”, за которую он получил премию “Оскар”. Ее же Эминем исполнил в этом феврале (17 лет спустя) на оскаровской церемонии. А два года назад рэпер даже временно открыл корнер “Маминых спагетти” на фестивале Coachella – и pop-up кафе тогда имело огромный успех. К чести служащих больницы Генри Форда стоит сказать, что на такой подарок со смыслом они отреагировали достойно: написали, что просто “потеряли себя” (то есть Lose yourself – Ред.) в этих вкусных спагетти.

Такой же сытный обед от рэпера получили и работники медицинского центра Детройта. И наверняка и другие служащие подобных учреждений, у которых не всегда есть Instagram для того, чтобы поделиться там радостными новостями. Кстати, у самого Эминема время для такой новости не так давно тоже нашлось: несколько дней назад музыкант отметил 12-ю годовщину трезвого образа жизни и отказа от употребления наркотиков. Об этом он сообщил в публикации в личном блоге, приложив фото со значком c цифрой 12. Вокруг него были написаны основные принципы программы, которую прошел Эминем: Единство, Помощь, Выздоровление.

Чистая дюжина, все записано. И я не боюсь!

– подписал он это фото. Надо ли говорить, что и слова “Я не боюсь” – еще одна отсылка к его музыкальной карьере: треку Not Afraid.