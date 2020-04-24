Найдены аномалии в ЭКГ у лечащихся от COVID азитромицином и гидроксихлорохином

24.04.2020, 18:41, Разное

Врачи обнаружили нарушения на электрокардиограммах пациентов, которые получали комбинацию азитромицина и гидроксихлорохина для экспериментального лечения COVID-19. Об этом рассказывает новое исследование, опубликованное в Nature Medicine.

Ученые указывают, что оба препарата способны увеличивать риск нарушений ритма сердца. К их наиболее опасным кардиологическим побочным действиям относят внезапную смерть, пируэтную тахикардию и удлинение интервала QT на кардиограмме. Интервал QT на кардиограмме отражает время, которое требуется сердцу для полной «электрической перезарядки». Когда он удлиняется на ЭКГ, возникает риск развития опасных аритмий и смерти.

Ученые провели ЭКГ 84 пациентам, которые получали азитромицин и гидроксихлорохин, режим предусматривал пять приемов лекарств. Интервал QT был удлинен у большинства из них. Для 11% пациентов удлинение интервала QT врачи характеризовали как «тяжелое», что указывало на высокий риск аритмий и смерти.



Ученые рассказали о побочных эффектах лекарств, которые могут применяться против COVID-19

Хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин – кандидаты в лекарства против COVID-19. Ученые призывают не использовать их без необходимости и помнить о потенциально неблагоприятных эффектах этих препаратов.

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Четыре участника этого исследования умерли, но признаков того, что причиной их смерти стали лекарства, не было обнаружено.

Авторы исследования считают, что способность лекарств вызывать нарушения со стороны сердца может увеличиваться из-за имеющихся кардиологических патологий и вследствие тяжелого течения COVID-19. По мнению ученых, врачи должны постоянно следить за ЭКГ пациентов, которые получают азитромицин и гидроксихлорохин, чтобы предотвратить осложнения.