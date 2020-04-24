Путин разрешил не платить пошлину за российский паспорт жителям сепаратистских “ЛНР” и “ДНР”

24.04.2020, 18:32, Новости дня

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал закон, которые освобождает от уплаты пошлины за российский паспорт жителей самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”, сообщается на сайте Кремля.

Поправка в Налоговый кодекс, которая это регулирует, была принята Государственной Думой 17 апреля 2020 года и в тот же день одобрена Советом Федерации.

Путин подписал указ, который разрешил в особом, упрощенном порядке выдавать российские паспорта жителям сепаратистских “ДНР” и “ЛНР”, в том числе – заграничные, в мае 2019 года. МИД Украины выразил резкий протест в связи с этим решением и потребовал, чтобы такие документы не признавались иностранными государствами, и часть стран ЕС уже объявила, что поддерживает Украину и эти документы признавать не будет. Однако решение о неуплате пошлин тогда принято не было.

В 2019 году, по оценке российских властей, российские паспорта оформили себе более 300 тысяч человек, имевших регистрацию на территории двух сепаратистских образований на востоке Украины. Всего в сепаратистских “ДНР” и “ЛНР” в 2018 году, по данным местных властей, проживали почти 3,8 миллиона человек (в “ДНР” – 2,3 миллиона человек, в “ЛНР” – 1,4 миллиона).

Чтобы упростить процесс выдачи паспортов, российские власти каждый день организуют около десятка специальных автобусных рейсов. На них желающих получить российский паспорт вывозят в российский Новошахтинск и другие города неподалеку от российско-украинской границы – в выделенные для этой цели отделения ФМС.

“Когда мы припарковались возле ФМС, перед нами стояло еще два автобуса, так что мы были вынуждены ждать аж до 15:10. В 15:10 все 50 человек из нашей группы построились. Всю группу обслужили очень быстро – за час и 20 минут. В 16:30 мы были уже свободны. Внутри ФМС брали отпечатки пальцев, мы дали присягу, потом поздравление – и на выход”, – рассказала одна из жительниц Луганска, которая получала российский паспорт таким образом.

Сейчас госпошлина за оформление российского паспорта составляет полторы тысячи рублей, а загранпаспорта – пять тысяч рублей. Однако, по словам жительницы Луганска, им предлагали оформить внутренний и заграничный российские паспорта “пакетом”, со скидкой – за 5900 рублей.