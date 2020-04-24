Путин призвал госкомпании и ведомства закупать отечественные автомобили, в том числе холдинга Дерипаски

24.04.2020, 18:32, Новости дня

Президент России Владимир Путин предложил поддержать госзакупками отечественный автопром и предостерег чиновников от трат на “иностранные лимузины”. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

“Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины”, – сказал Путин.

Также он поручил “существенно увеличить” спрос на российскую автомобильную технику со стороны государства и компаний с госучастием. По словам президента, в 2020 году для МВД, Росгвардии, Минобороны, МЧС и других ведомств закупят около 25 тысяч новых машин, а “Почта России” до конца года также приобретет шесть тысяч автомобилей. Путин приказал правительству и в дальнейшем финансово поддерживать такие закупки.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что на закупки у автопроизводителей по программе обновления городского транспорта России в 2020 году будет потрачено 70 миллиардов рублей.

“И это очень позитивная программа, нам удалось ее запустить, например, в Твери. Это недорого, мы в Твери потратили 3,2 миллиардв рублей, а эффекты огромные. Это совершенно качественная услуга по перевозке граждан, это современный безопасный транспорт, и социальные эффекты очень высоки”, – поделился Шувалов.

Путин попросил Шувалова обратить внимание на “Группу ГАЗ”, которая, по его словам, готова выпускать необходимый для закупок общественный городской транспорт.

Ранее стало известно, что представители “Группы ГАЗ” (входит в промышленный холдинг “Базовый элемент” Олега Дерипаски) остались недовольны распределением госзаказа на поставку автомобилей скорой помощи в этом году. Большая часть из 1,3 тысячи автомобилей для регионов России будет произведена на предприятии Ford Sollers (653 автомобиля). ГАЗ оказался на втором месте – 473 “скорых”, на третьем – УАЗ (132 машины).

В компании назвали такое распределение заказа между российской и американской марками “вдвойне абсурдным” еще и в свете американских санкций, которые были наложены на ГАЗ в 2018 году.

В Минпромторге заявили, что при распределении по производителям учитывались повышенные требования к качеству машин, сжатые сроки поставок и производственные возможности заводов.