FCC официально открыла диапазон частот для Wi-Fi на 6 ГГц

24.04.2020, 18:30, Разное

Сотрудники FCC, Федеральной комиссии по связи США, разрешили официально открыть новый диапазон частот для технологии Wi-Fi. Речь идёт о 6 ГГц.

Как информирует американский веб-портал о компьютерной технике The Verge, в этом году у пользователей появится ещё более высокоскоростной беспроводной интернет, и они также получат большее количество свободных каналов для данных периферийных устройств домашнего использования. По мнению специалистов, за счёт открытия вышеупомянутого диапазона частот степень надёжности соединения станет на порядок выше. Данный факт особенно важен в условиях мировой эпидемии вируса COVID-19, а также для достижения бизнес-задач, базирующихся на девайсах нового поколения.

Работа современных роутеров осуществляется в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, но из-за множества промышленных и домашних маршрутизаторов нередко сигналы начинают перекрывать друг друга, в результате чего они искажаются и теряются.



Решение FCC можно назвать наиболее крупной сделкой за последние три десятилетия, когда для Wi-Fi минувшего поколения были «расчищены» частотные диапазоны. За счёт превышения новым спектром в 4 раза объёма пространства, которое уже доступно для маршрутизаторов и иных устройств, он даёт намного больше пропускной способности, из-за чего в итоге снижается количество помех.

Эксперты ожидают, что новые устройства смогут поддерживать технологию беспроводной локальной сети на 6 ГГц уже в этом году, ближе к его концу. На такие гаджеты будет нанесена маркировка Wi-Fi 6E.

К слову, с технической стороны Wi-Fi 6 на ГГц имеет одинаковую с Wi-Fi на 5 ГГц теоретическую максимальную скорость – 9,6 Гбит/с.