В Москве мужчина в магазине сбил с ног пенсионерку за нарушение дистанции

24.04.2020, 18:30, Разное

Несколько дней назад в одном из магазинов, расположенных в северо-восточном районе Москвы, произошёл инцидент между двумя покупателями. Стоящий на кассе житель ударом руки сбил с ног пенсионерку за то, что она нарушила рекомендованную безопасную дистанцию.

В связи с продолжающим распространение коронавирусом COVID-19 в стране вводятся карантинные меры. Россиянам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, а в общественных местах придерживаться безопасной дистанции, составляющей 1,5-2 метра. Именно последнее правило, по мнению покупателя одного из супермаркетов Москвы, нарушила приблизившаяся к нему на кассе пенсионерка. Мужчина отреагировал на ситуацию довольно агрессивно, сильно оттолкнув от себя пожилую женщину, вследствие чего сбил с ног и она упала на полку с товарами.

Ролик с данным происшествием, снятый установленной в магазине камерой наблюдения, обнародовали в соцсети «ВКонтакте», в паблике «Инцидент | Москва». Большинство фолловеров возмущены хамским поведением мужчины по отношении к женщине пенсионного возраста, что недопустимо даже ввиду якобы нарушенной социальной дистанции.