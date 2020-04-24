Близкий к патриарху Кириллу священник заразился коронавирусом

24.04.2020, 18:23, Разное

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий подхватил COVID-19 и проходит лечение в стационаре. Состояние близкого к главе РПЦ священника не вызывает опасений, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о смерти настоятеля Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина. Священник умер от коронавирусной инфекции. Как уточняет НСН, у него остались жена и четверо детей.