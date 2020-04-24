 

Жителям столичного региона пообещали долгие заморозки

24.04.2020, 18:23, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что теплые дни наступят в столичном регионе еще не скоро. Прохладная температура воздуха сохранится, как минимум, до майских праздников, сообщает “Подмосковье сегодня”.

Вильфанд отметил, что воздух будет холоднее климатической нормы на 2-3 градуса. При этом если дневные температуры будут достигать 10 градусов тепла, то ночью столбики термометров могут опускаться до отрицательных значений. Однако синоптик обратил внимание, что уже в первые дни мая может потеплеть до 15 градусов Цельсия.



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