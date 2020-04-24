 

Президент Трамп почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи

24.04.2020, 18:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп 24 апреля выпустил заявление, приуроченное к Дню памяти жертв массовой резни армян в Османской империи. Текст заявления был опубликован в пятницу утром на сайте Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Мец Егерн – массовые зверства в отношении армян, осуществленные властями Османской империи – является в глазах мирового сообщества «одним из самых страшных массовых злодеяний ХХ века». Полтора миллиона армян были депортированы, убиты или замучены до смерти начиная с 1915 года, в последние годы существования Османской империи.

«В этот день памяти мы выражаем уважение тем, кто пострадал и потерял свои жизни, и в то же время подтверждаем нашу приверженность делу создания более гуманного и мирного общества», – говорится в заявлении.

Президент напомнил, что еще в 1915 году в США был основан Американский комитет помощи армянам и сирийцам, оказывавший гуманитарную помощь армянским беженцам, а тысячи простых американцев вызвались помочь армянам, изгнанным с родины.

«Мы приветствуем усилия армян и турков признать и учитывать их болезненную историю. В этот день мы считаем, что нашей обязанностью является память о тех, кто пострадал и погиб, и подтверждаем нашу приверженность защите уязвимых религиозных и этнических меньшинств во всем мире», – говорится в заявлении президента.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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