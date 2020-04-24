Грузия – России: предпосылок для восстановления дипотношений нет

24.04.2020, 18:18, Новости дня

Тбилиси не считает необходимым открытие российского торгового представительства в Грузии, а также на данном этапе не видит предпосылок для восстановления дипломатических отношений между странами. Так отреагировали в грузинском МИДе на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сделанные 21 апреля в ходе видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

«Законы Грузии не предусматривают форму торговых представительств. Соответственно, мы считаем, что обсуждение торгово-экономических проблем должно продолжаться в так называемом формате «Абашидзе-Карасин», где в этом направлении были достигнуты конкретные, значительные результаты», – заявил глава грузинского МИДа Давид Залкалиани.

Напомним, что регулярные встречи в Праге дипломатов Зураба Абашидзе и Григория Карасина являются единственным форматом прямых переговоров между представителями России и Грузии. Данный формат предусматривает обсуждение только гуманитарных и торгово-экономических связей между странами.

Что касается восстановления дипотношений, грузинский министр иностранных дел подчеркнул, что это невозможно в условиях российской оккупации.

«Для грузинского руководства неприемлемо наличие трёх посольств на территории Грузии, и исключается даже обсуждение вопроса о восстановлении дипотношений до тех пор, пока не будет осязаемого прогресса в плане исполнения Россией своих обязательств, предусмотренных в Соглашении о прекращении огня от 12 августа 2008 года, т.е. без действенных шагов по направлению деоккупации», – заявил Давид Залкалиани.

Дипотношения и авиасообщение

Глава российского МИДа ранее заявил, что РФ готова восстановить отношения с Грузией и открыть там «полноценное посольство».

«Мы будем готовы восстановить дипломатические отношения. Но поскольку не мы были инициаторами их разрыва, наверное, надо будет дождаться, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу. Торговые представительства тоже предполагают наличие каких-то договоренностей. Не думаю, что открытие торгового представительства резко что-то изменит, добавит каких-то дополнительных преимуществ, но, если нам предложат, мы совершенно точно рассмотрим такую возможность», – заявил 21 апреля Лавров.

Глава российского МИДа также коснулся авиасообщения между странами, которое было приостановлено в июле 2019 года по указу президента РФ. Данная мера была ответом на протестные акции, которые начались в Тбилиси в июне прошлого года против председательства на сессии Межпарламентского православного форума депутата Думы Сергея Гаврилова. Пресс-секретарь Кремля тогда сказал, что запрет будет действовать до тех пор, пока отношение к России не изменится.

Лавров 21 апреля высказал надежду, что «в ближайшее время» станет возможным решить вопрос восстановления авиасообщения между странами.

«Для нас главное, чтобы не раздувалась русофобская кампания в Тбилиси», – отметил Лавров и при этом добавил, что «на днях» президент Грузии Саломе Зурабишвили «опять достаточно резко и агрессивно высказывалась о России и о наших целях в регионе».

«Безусловно, такие агрессивные заявления не способствуют созданию правильной атмосферы в общественном мнении», – заявил Лавров.

Восстановление авиасообщения было единственным из озвученных Лавровым 21 апреля предложений, которое приветствовала грузинская сторона.

«Если Россия изменит данное решение, мы это только поприветствуем, так как прекращение прямых авиарейсов создало много проблем, в том числе нашим соотечественникам, живущим в России. Это также отрицательно отражается на торгово-экономических отношениях. Естественно, такая возможность появится после того, как будут отменены ограничения, связанные с пандемией», – заявил спецпредставитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе.

Межгосударственные отношения и бордеризация

Грузинская оппозиция назвала заявления главы российского МИДа «очередной провокацией» и «цинизмом».

«Россия продолжает оккупацию наших территорий, с которых она выдворила сотни тысяч наших сограждан, одновременно отобрав у них законное имущество. Соответственно, учитывая такое положение дел, о восстановлении дипотношений не может быть и речи», – считают в оппозиционной «Европейской Грузии».

При этом в оппозиции напоминают, что российские военные 17 апреля возобновили процесс незаконной «бордеризации» в Цхинвальском регионе, т.е. вновь передвинули линию оккупации вглубь территории подконтрольной Тбилиси.

Примечательно, что международное сообщество осудило данные незаконные действия и призвало РФ прекратить оккупацию Грузии и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года, что также подразумевает отвод войск на доконфликтные позиции и обеспечение беспрепятственного доступа доставки гуманитарной помощи местному населению. Заявление в данной связи распространило и посольство США в Грузии.

Спецслужбы и пропаганда

Профессор грузинского Института государственного управления Торнике Шарашенидзе полагает, что заявления главы российского МИДа, также как и других российской чиновников, касающиеся открытия в Грузии представительства РФ имеют целью расширение сети российских спецслужб в регионе, а также определенные пропагандистские задачи.

Шарашенидзе считает, что с тех пор, как в 2008 году в Тбилиси закрылось российское посольство, вести разведывательную деятельность в Грузии «стало сложнее». В частности, несмотря на то, что российские спецслужбы активны в Грузии, включая через различные организации, включая так называемые «инструменты мягкой силы», официальные представительства наделены рядом привилегий, например неприкосновенностью сотрудников. Соответственно, считает эксперт, это «упрощает спецслужбам задачи и позволяет вести работу более интенсивно».

Помимо этого, по словам Торнике Шарашенидзе, Москва также заинтересована в открытии своего представительства в Грузии, так как это будет политической «пиар-победой» для Кремля. В частности, полагает эксперт, в определенном смысле это узаконит российскую оккупацию в глазах российского населения, т.е. Москва сможет сказать, что при наличии двух посольств в Цхинвали и Сухуми, Россия все же сумела открыть в Тбилиси пускай не посольство, но «офис со схожими функциями».