 

Голикова предложила оценить возможность ослабления ограничений из-за коронавируса

24.04.2020, 18:16, Новости дня

Население РФ устало от ограничений по коронавирусу, следует оценить возможность ослабления ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В то же время, по словам Голиковой, в отдельных регионах россияне не соблюдают режим самоизоляции, что вызывает тревогу.

Она также указала, что число заразившихся за прошлую неделю возросло более чем вдвое. В то же время вице-премьер подчеркнула, что распространение коронавируса у людей в возрасте от 65 лет удалось сдержать, информирует РИА «Новости».

Голикова добавила, что в центральных регионах, в первую очередь в Москве и Подмосковье система здравоохранения работает с напряжением, передает ТАСС.

В пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу.

Напомним, в РФ за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.



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