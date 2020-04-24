 

В России научились диагностировать COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

24.04.2020, 18:09, Разное

В РФ специалисты научились диагностировать новый вирус COVID-19, используя искусственный интеллект. Инновационный проект был запущен Российским фондом прямых инвестиций – РФПИ.
Над технологиями по выявлению коронавируса работали эксперты, представляющие ведущую технологическую компанию ОАЭ Group 42 (G42) совместно с сотрудниками сети медицинских центров “Медскан” и РФПИ. Новая технология, использующая особенности искусственного интеллекта, отличается высокой чувствительностью к признакам воспаления легких и COVID-19. Ее точность составляет больше 96 процентов. Система прошла тестирование в КНР, в провинции Хубэй на большом числе людей с признаками коронавируса.

С помощью разработанной технологии удалось получить возможность автоматически определять пневмонию на протяжении нескольких минут после того, как был получен снимок, информирует издание “Прайм”. По словам генерального директора фонда Кирилла Дмитриева, благодаря применению российско-эмиратских технологий медики смогут точно и быстро определять состояние больного, что очень важно для выявления и лечения COVID-19.



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