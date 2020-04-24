 

Набиуллина: Раздача денег населению спровоцирует «взрыв инфляции»

24.04.2020, 18:09, Разное

Руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе прошедшей в режиме онлайн пресс-конференции заявила, что раздача денег населению может спровоцировать «взрыв инфляции». При этом государственный деятель отметила, что прямые бюджетные выплаты представителям бизнеса и гражданам Центробанк поддерживает.
Названные выплаты не следует путать с так называемыми «вертолётными деньгами», говорит Набиуллина, так как последнее средство относится к «нетрадиционным» инструментам и его использование разумно лишь в том случае, если все остальные исчерпались. Если же РФ последует примеру Соединённых Штатов и Японии, начав выдавать населению единоразовую помощь в связи со сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19 ситуацией, то с большой вероятностью может произойти резкий скачок, или «взрыв» инфляции.

Это в свою очередь приведёт к повторению кризиса в стране, происходившего в 1990-х годах, когда выплаты фактически обесценятся из-за роста цен. ЦБ, по словам Набиуллиной, пытается сейчас сохранить как сбережения и зарплаты россиян, так и их покупательскую способность.



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