 

МОК выделил на подготовку к перенесенной Олимпиаде 25,3 млн долларов

24.04.2020, 18:08, Новости дня

Международный олимпийский комитет увеличил на 25,3 млн долларов общую сумму выплат национальным олимпийским комитетам на подготовку к участию в перенесенных Олимпийских играх в Токио.

Данная выплата будет доступна после подачи соответствующего заявления и позволит национальным комитетам выдержать дополнительные расходы в преддверии соревнований – такие как транспортные, расходы на проживание, командировки и операционные расходы, передает RT сообщение пресс-службы МОК.

В марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось паралимпийских игр из-за распространения коронавирусной инфекции.

При этом президент ВАДА Витольд Банька заявил, что спортсмены, чья дисквалификация за допинг истечет до старта Олимпийских игр в Токио, смогут принять участие в соревнованиях.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / В Ухане зарегистрирован первый завозной случай коронавируса

06.03 / Новый премьер-министр Украины не исключил возможности для поставок воды в Крым

25.02 / Родственники современных растений: обнаружены зелёные водоросли возрастом миллиард лет

07.04 / Время работы аэропорта Сочи решено сократить вдвое

16.04 / Полковника Росгвардии задержали за вымогательство 20 млн рублей в Подмосковье

11.03 / Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России

28.03 / В Общественной палате предложили расширить помощь малому бизнесу

17.04 / Антон Геращенко заявил, что среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на него

20.03 / Путин назначил ежемесячные выплаты семьям с детьми от тех до семи лет

13.03 / В оккупированной Горловке 12 человек инфицированы коронавирусом – Аваков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска