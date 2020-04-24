Мантуров анонсировал выпуск вакцины от коронавируса до конца 2020 года

24.04.2020, 18:08, Новости дня

Выпуск вакцины от коронавируса в РФ должен стартовать до конца 2020 года, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем с июня начать доклинические и клинические исследования для того, чтобы до конца года – будем стараться всячески, чтобы это было быстрее – выдать уже готовую вакцину для использования людьми», – сообщил Мантуров в интервью каналу RT, передает ТАСС.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в России. Так, девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных.