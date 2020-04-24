Украина получила первые 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства – Офис президента

24.04.2020, 18:00, Новости дня

Украина получила первые 200 тыс. ПЦР-тестов отечественного производства, заявил секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко. Об этом 24 апреля сообщает сайт Офиса президента.

“Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию – это 200 тыс. тестов. Они в выходные разъедутся по областям, по специальным лабораториям, которые проводят ПЦР-тестирование”, – отметил Тимошенко.

По его словам, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тыс. ПЦР-тестов.

Также по областям распределяется полученная из Китая партия средств индивидуальной защиты.

Тимошенко подчеркнул, что этих средств хватит на ближайшие три-четыре недели. Поэтому Минздрав Украины продолжит закупать средства индивидуальной защиты.

7 апреля главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине есть возможность проводить около 30 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки.

15 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что в Украине есть около 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего по состоянию на утро 24 апреля коронавирусная инфекция подтверждена у 7647 жителей Украины, 193 из них умерли, а 601 пациент уже выздоровел.