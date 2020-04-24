Число жертв COVID-19 в США перевалило за 50 тысяч

24.04.2020, 17:56, Новости дня

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, превысило в США 50 тысяч.

Об этом международную общественность проинформировал на своем портале университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей.

Отмечается, что от последствий COVID-19 в США скончался 50, 031 человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где из 263,000 зараженных 20, 982 скончались. Общее число заразившихся в стране составляет 870,468 человек, выздоровели 80, 937.