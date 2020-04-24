 

Число жертв COVID-19 в США перевалило за 50 тысяч

24.04.2020, 17:56, Новости дня

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, превысило в США 50 тысяч.

Об этом международную общественность проинформировал на своем портале университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей.

Отмечается, что от последствий COVID-19 в США скончался 50, 031 человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где из 263,000 зараженных 20, 982 скончались. Общее число заразившихся в стране составляет 870,468 человек, выздоровели 80, 937.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / «Кто я такая, чтобы вам отказать»: Мадина посмеялась над бьюти-блогерами

18.03 / Россия вводит ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

04.02 / Определился состав сборной Украины по хоккею на игры олимпийской квалификаций

17.02 / The Times сообщила о «российских разведчиках» в Ирландии

01.04 / HMD Global подсчитала прибыль от смартфонов Nokia

24.03 / Al Jazeera – в Бразилии стадионы превратятся в полевые госпитали

23.04 / Китай оценил подход РФ к вопросу о происхождении COVID-19

23.02 / Власти Болгарии впервые за 17 лет предотвратили неонацистский «Луков марш»

25.02 / Башкирский чиновник обматерил посетителя за вопрос о дорогах

21.03 / Эксперт: Именно сейчас граждан надо обеспечить правом на качественную медпомощь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска