Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией

24.04.2020, 17:56, Новости дня

Кандидат на пост украинского вице-премьера сделал предсказание по судьбе шестого президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский ищет "смелые и рискованные решения", считает приглашенный в правительство экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Саакашвили напомнил, что Зеленский избирался в надежде на большие перемены. "Сейчас или он осушит болото, или болото осушит его", — предсказал Саакашвили в интервью газета Financial Times.

РИА Новости отмечает, что в интервью Саакашвили сообщил о своем длительном, многомесячном общении с Владимиром Зеленским. По его словам, у них почти стопроцентное взаимопонимание по всем вопросам.

"Я хочу его поддержать", — сообщил о Зеленском Михаил Саакашвили в интервью Deutsche Welle.

По мнению Саакашвили, он выступает за мир с Россией. Но Зеленский на уступки России, по словам Саакашвили, идти не может, так как предпринимает все шаги для обеспечения независимости Украины.

Саакашвили также общался с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Экс-президент Грузии добавил, что не просил должности вице-премьера.

Зачем Зеленскому нужен Саакашвили? На этот вопрос попытался ответить главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

По мнению российского политолога, Саакашвили понадобился Киеву для переговоров с МВФ в условиях, когда деньги либо никому давать не будут, либо кредиты будут выдавать с трудом. В этом случае нужны таранные переговорщики, подчеркнул Лукьянов.

При этом Федор Лукьянов признал, что Саакашвили всегда был изрядным коммуникатором, к тому же на Западе много людей, которые бывшему грузинскому президенту симпатизируют.

Утвердить назначение Мишико Николозовича Саакашвили вице-премьером украинского правительства по реформам должна Верховная рада. Пока депутаты его однозначно поддерживать не хотят, в том числе и народные избранники, входящую в пропрезидентскую фракцию "Слуга народа".

В Грузии против Саакашвили возбужден ряд уголовных дел, он заочно по ряду дел осужден на тюремные сроки. Экс-президенту пришлось в 2013 году покинуть свою родину. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области. Но в ноябре 2016 года Саакашвили был отправлен в отставку из-за ухудшения экономического состояния Одесской области.

Порошенко даже лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля 2017 года. Жалоба Саакашвили на лишение украинского гражданства до сих пор не рассмотрена судом. Чтобы вернуться на Украину, Саакашвили пришлось прорываться силой через польско-украинскую границу осенью 2017 года. Но в феврале 2018 года Саакашвили выслали с Украины в Польшу. Вернулся Саакашвили на Украину 29 мая 2019 года, на следующий день после того, как Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Кроме того, у Саакашвили есть на Украине влиятельный противник – глава МВД Украины Арсен Аваков.