 

Глава Минэкономразвития: ВВП России сократится в 2020 году на 5%

24.04.2020, 17:56, Новости дня

Российская экономика теряет почти 100 миллиардов рублей каждый день из-за ограничений, которые были приняты для борьбы с распространением коронавируса, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на телеканале "Россия-1".

По словам Решетникова, экономика страны в потерях ВВП теряет около 100 миллиардов в день, что является крайне большими потерями, которые несет страна.

Кроме того, согласно прогнозу министра, дефицит российского бюджета по итогам 2020 года может составить до 5% ВВП.

В то же время глава Минэкономразвития сообщил, что власти РФ приняли аналогичные остальным странам мира меры поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.



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