В России прекратили продажу самого дешевого в мире автомобиля

24.04.2020, 17:53, Разное

В РФ прекращена продажа модели Bajaj Qute, которая считается самым дешевым авто в мире. Его стоимость составляет 337 тысяч рублей.

Согласно заявлению руководителя маркетингового отдела фирмы “Ист Вест Моторс” Анны Квитко, в настоящее время подлежат распродаже последние образцы упомянутой продукции индийского производства Bajaj, и в дальнейшем завозиться в страну на продажу они не будут. Отмечается, что упомянутое авто, по сути, представляет собой нечто среднее между тяжелым квадроциклом с крышей и сверхлегким автомобилем. Тем не менее, имеется информация, что фирма-производитель в перспективе планирует представить в данной линейке новую модель.

Основной категорией покупателей Bajaj Qute являлись службы доставки предприятий общественного питания, а также курьерские структуры. Авто развивает максимальную скорость до 70 км/ч при наибольшей грузоподъемности в 225 кг. Однако, по мнению экспертов, даже традиционные потребители данной продукции пришли к выводу, что обычный велосипед более дешев и удобен. Об этом пишет издание “Российская газета”.