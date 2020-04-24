 

В России прекратили продажу самого дешевого в мире автомобиля

24.04.2020, 17:53, Разное

В РФ прекращена продажа модели Bajaj Qute, которая считается самым дешевым авто в мире. Его стоимость составляет 337 тысяч рублей.
Согласно заявлению руководителя маркетингового отдела фирмы “Ист Вест Моторс” Анны Квитко, в настоящее время подлежат распродаже последние образцы упомянутой продукции индийского производства Bajaj, и в дальнейшем завозиться в страну на продажу они не будут. Отмечается, что упомянутое авто, по сути, представляет собой нечто среднее между тяжелым квадроциклом с крышей и сверхлегким автомобилем. Тем не менее, имеется информация, что фирма-производитель в перспективе планирует представить в данной линейке новую модель.

Основной категорией покупателей Bajaj Qute являлись службы доставки предприятий общественного питания, а также курьерские структуры. Авто развивает максимальную скорость до 70 км/ч при наибольшей грузоподъемности в 225 кг. Однако, по мнению экспертов, даже традиционные потребители данной продукции пришли к выводу, что обычный велосипед более дешев и удобен. Об этом пишет издание “Российская газета”.



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