Ученые отрицают возможность заражения коронавирусом через рану на коже

24.04.2020, 17:53, Разное

Поверхность раны является местом проникновения в организм различных патогенов. Вместе с тем исследователи почти исключают возможность попадания вируса в организм через порез на коже.

Это связано с тем, что коронавирус SARS-CoV-2 нельзя считать до конца изученным, хотя многое уже о нем известно. Кроме того, постоянные мутации не позволяют делать окончательные выводы. На сегодняшний день научно доказано, говорит специалист отделения иммунологии Тартуского университета Марина Шунина, что такое заражение характерно для вируса, распространяемого через биологические жидкости, например инфекции ВИЧ. Вирусы способны проникать в клетки, на поверхности которых находятся рецепторы. Такую структуру имеют клетки органов дыхания и ЖКТ.

При любых обстоятельствах поверхность раны нуждается в защите до полного восстановления. Обязательным условием является её чистота. Небольшой порез можно закрыть бактерицидным пластырем. Чтобы от частого мытья на коже рук не образовались микротрещины, её необходимо увлажнять специальными кремами.