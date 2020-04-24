 

Ученые отрицают возможность заражения коронавирусом через рану на коже

24.04.2020, 17:53, Разное

Поверхность раны является местом проникновения в организм различных патогенов. Вместе с тем исследователи почти исключают возможность попадания вируса в организм через порез на коже.
Это связано с тем, что коронавирус SARS-CoV-2 нельзя считать до конца изученным, хотя многое уже о нем известно. Кроме того, постоянные мутации не позволяют делать окончательные выводы. На сегодняшний день научно доказано, говорит специалист отделения иммунологии Тартуского университета Марина Шунина, что такое заражение характерно для вируса, распространяемого через биологические жидкости, например инфекции ВИЧ. Вирусы способны проникать в клетки, на поверхности которых находятся рецепторы. Такую структуру имеют клетки органов дыхания и ЖКТ.

При любых обстоятельствах поверхность раны нуждается в защите до полного восстановления. Обязательным условием является её чистота. Небольшой порез можно закрыть бактерицидным пластырем. Чтобы от частого мытья на коже рук не образовались микротрещины, её необходимо увлажнять специальными кремами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Названа дата появления в РФ линейки Honor 30

14.03 / Мнение: Дерипаска – паникёр и провокатор?

03.04 / Россия задает вопросы США о происхождении коронавируса

11.03 / Мнение: Так, черти, хрен с ним с баксом по 200, Путина оставляем?

04.02 / Эксперты назвали самые производительные смартфоны 2020 года

23.03 / В Москве украли медицинскую маску за 5000 рублей

19.02 / Личное: Просто так вышло

13.03 / Мнение: Срезать Желобок (про украинский план наступления под Луганском)

23.04 / «Бог всегда смеется над нашими клятвами»: Ксения Собчак вспомнила о своём условии отъезда из России

21.02 / Наука: Всё больше данных в пользу того, что динозавры были теплокровными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска