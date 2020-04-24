 

Болгария сместила сроки тендера на строительство АЭС «Белене» из-за коронавируса

24.04.2020, 17:53, Новости дня

Болгария сообщила Росатому о смещении сроков проведения тендера на строительство атомной электростанции «Белене» из-за коронавируса.

«Получили официальное уведомление от болгарской стороны, что в связи с эпидемией коронавируса сроки процедуры выбора стратегического инвестора по проекту АЭС Белене» смещаются. Конкретные сроки во многом зависят от возможности очного доступа участников в так называемую информационную комнату для изучения технической документации проекта, на основании которой будут формироваться предложения участников», – сообщил официальный представитель Росатома, передает ТАСС.

Он уточнил, что сроки продления тендера зависят от сроков работы ограничений по коронавирусу.

Вместе с тем Росатом оптимистично настроены на вопрос реализации проекта.

«Несмотря на задержку, вызванную объективными причинами, мы проявляем высокую заинтересованность в проекте АЭС «Белене» и смотрим на него с оптимизмом», – отметил представитель госкорпорации.

Росатом в декабре 2019 года вошел в список претендентов на строительство болгарской АЭС. На тот момент в шорт-листе претендентов были дочернее предприятие Росатома «Атомэнергопром», Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, Китайская национальная атомная корпорация, французская компания Framatome и американская General Electric.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Эрдоган позвонил Путину из-за обострения в Идлибе

03.04 / Сенатор США – Китай видит в пандемии шанс на мировое господство

04.03 / “Челси” вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв “Ливерпуль”

21.04 / “У нас много своей нефти”. Трамп заявил, что США могут прекратить импорт нефти из Саудовской Аравии

15.04 / Гэри Беттмэн назвал сроки возобновления чемпионата НХЛ

19.02 / Крымский журналист Семена пройдет лечение в больнице Госуправления делами

17.03 / Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

05.04 / Мужчина застрелил пять человек в поселке под Рязанью

06.03 / Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять его

18.04 / “Зулейха открывает глаза”: откровения Гузель Яхиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска