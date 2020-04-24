Болгария сместила сроки тендера на строительство АЭС «Белене» из-за коронавируса

24.04.2020, 17:53, Новости дня

Болгария сообщила Росатому о смещении сроков проведения тендера на строительство атомной электростанции «Белене» из-за коронавируса.

«Получили официальное уведомление от болгарской стороны, что в связи с эпидемией коронавируса сроки процедуры выбора стратегического инвестора по проекту АЭС Белене» смещаются. Конкретные сроки во многом зависят от возможности очного доступа участников в так называемую информационную комнату для изучения технической документации проекта, на основании которой будут формироваться предложения участников», – сообщил официальный представитель Росатома, передает ТАСС.

Он уточнил, что сроки продления тендера зависят от сроков работы ограничений по коронавирусу.

Вместе с тем Росатом оптимистично настроены на вопрос реализации проекта.

«Несмотря на задержку, вызванную объективными причинами, мы проявляем высокую заинтересованность в проекте АЭС «Белене» и смотрим на него с оптимизмом», – отметил представитель госкорпорации.

Росатом в декабре 2019 года вошел в список претендентов на строительство болгарской АЭС. На тот момент в шорт-листе претендентов были дочернее предприятие Росатома «Атомэнергопром», Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, Китайская национальная атомная корпорация, французская компания Framatome и американская General Electric.