 

Мединский указал на комплекс неполноценности у политиков, решивших снести памятник Коневу

24.04.2020, 17:48, Новости дня

Снести памятник маршалу Ивану Коневу в Праге решили политики местного масштаба, которые пытаются таким образом выместить свой «комплекс неполноценности», сообщил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

«Решение снести памятник маршалу Коневу в Праге принимали политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого, оскорбляя тем самым и россиян, и чешских патриотов, которые боролись с нацизмом, оскорбляют своих предков, которые цветами встречали освободителей – солдат маршала Конева», – сообщил Мединский на онлайн-лекции студентам МГИМО, информирует РИА «Новости».

«Чтобы бороться с подобным, мы будем рассказывать историческую правду, как было на самом деле, вести более активную информационную политику», – добавил он.

Мединский уточнил, что памятник Коневу в Чехии изготовили и установили сами власти Праги в знак благодарности за освобождение города.

Напомним, в начале апреля памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897–1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала. СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично, в самой Праге также осудили перемещение памятника.

Позже председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский передал в СК список лиц, ответственных за снос памятника. Министр обороны Сергей Шойгу также просил главу СК наказать пражских чиновников.

Газета ВЗГЛЯД писала, что пражские чиновники, ответственные за снос памятника Ивану Коневу, боятся стать жертвами российских спецслужб и взяты под охрану.



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