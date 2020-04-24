 

Ежедневные потери российской экономики от ограничений по коронавирусу оценили в 100 млрд рублей

24.04.2020, 17:48, Новости дня

Российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день. Это очень большие потери, которые мы несем», – сказал Решетников в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

В 2020 году дефицит бюджета может составить 4,5-5% ВВП, отметил министр, При этом меры поддержки экономики РФ сопоставимы с мерами других стран, отметил Решетников. Он заверил, что государство выполнит все социальные обязательства независимо от цен на нефть.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что российская экономика может избежать рецессии, если ситуация в третьем квартале 2020 года будет лучше второго.



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