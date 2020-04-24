Американский посол рассказал об оставшихся в США российских школьниках

24.04.2020, 17:48, Новости дня

В Россию вернулась часть школьников, которые застряли в США в рамках частных учебных программ. Тем, кто решил остаться в Штатах, помогают принимающие семьи, посол США в РФ Джон Салливан.

«Через спонсорские организации частного сектора мы связались со всеми этими старшеклассниками, их семьям была предоставлена информация о том, как выйти на связь с российскими официальными лицами и вернуться в Россию, если они того пожелают», – сказал он РИА «Новости».

«Кто-то решил вернуться домой, и многие уже это сделали. Некоторые, посоветовавшись со своими семьями, приняли решение остаться в США. Их поддерживают принимающие семьи и спонсоры-организаторы», – отметил Салливан.

Дипломат добавил, что США передали российскому посольству информацию о компаниях-спонсорах программ обмена с российскими школьниками.

Посол США отметил, что дипмиссия «в духе сотрудничества» обратилась к российской стороне. «Мы поделились с посольством РФ в Вашингтоне контактной информацией об организациях-спонсорах, чтобы помочь тем студентам, которые хотят вернуться домой», – сказал Салливан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США до сих пор не предоставили данные о местонахождении российских школьников.