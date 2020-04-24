 

Американский посол рассказал об оставшихся в США российских школьниках

24.04.2020, 17:48, Новости дня

В Россию вернулась часть школьников, которые застряли в США в рамках частных учебных программ. Тем, кто решил остаться в Штатах, помогают принимающие семьи, посол США в РФ Джон Салливан.

«Через спонсорские организации частного сектора мы связались со всеми этими старшеклассниками, их семьям была предоставлена информация о том, как выйти на связь с российскими официальными лицами и вернуться в Россию, если они того пожелают», – сказал он РИА «Новости».

«Кто-то решил вернуться домой, и многие уже это сделали. Некоторые, посоветовавшись со своими семьями, приняли решение остаться в США. Их поддерживают принимающие семьи и спонсоры-организаторы», – отметил Салливан.

Дипломат добавил, что США передали российскому посольству информацию о компаниях-спонсорах программ обмена с российскими школьниками.

Посол США отметил, что дипмиссия «в духе сотрудничества» обратилась к российской стороне. «Мы поделились с посольством РФ в Вашингтоне контактной информацией об организациях-спонсорах, чтобы помочь тем студентам, которые хотят вернуться домой», – сказал Салливан.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что США до сих пор не предоставили данные о местонахождении российских школьников.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

25.03 / «Пробил дно в своем болотце»: Дерипаска критикует ЦБ РФ за нежелание помочь россиянам

12.03 / Шрёдер – европейцам нужны другие отношения с Россией

04.02 / Эрдоган позвонил Путину из-за обострения в Идлибе

13.02 / CNN – Британия наконец признала «смерть» беспрепятственной торговли с ЕС после брексита

22.02 / Сирия будет сбивать все самолеты-нарушители

17.04 / “Выстроится очередь из кредиторов, которые будут предлагать деньги”. Нардеп от “Слуги народа” рассказал, как МВФ спасет Украину

20.02 / Перед приездом автобусов в Новые Санжары полиция оттеснила людей, протестующие жгли костры на дороге. Видео

07.02 / Безработица в США выросла в январе до 3,6%

22.04 / Число жертв коронавируса в США превысило 45 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска