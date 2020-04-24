 

ВОЗ запустила новую инициативу по международной разработке лекарств от коронавируса

24.04.2020, 17:30, Новости дня

Всемирная организации здравоохранения запустила инициативу по международному сотрудничеству для разработки лекарств и вакцин от COVID-19, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Научные исследования и открытия играют основополагающую роль. С января ВОЗ работает с тысячами исследователей по всему миру, чтобы ускорить и отследить разработку вакцины. Мы также разрабатываем диагностические средства, которые используются по всему миру, и координируем тестирование терапевтических лекарств. Опыт прошлых лет показывает, что если лекарства разрабатываются, то они могут быть недоступны для всех. Мы не можем этого допустить», – передает РИА «Новости» слова главы ВОЗ.

Уточняется, что в запуске инициативы приняли участие генеральный секретарь ООН, гендиректор ВОЗ, главы европейских, африканских, азиатских и арабских государств.

По словам Гебрейесуса, новая инициатива ВОЗ – «это эпохальное сотрудничество, которое нацелено на ускорение разработок, производства и равного распределения вакцин, диагностических средств и терапевтических препаратов для борьбы с COVID-19».

Гендир ВОЗ отмечает, что главной целью инициативы является обеспечение доступа людей ко всем средствам по борьбе с коронавирусом.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в России. Так, девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Мнения: Смерть Ким Чен Ына вызовет хаос в ядерной стране

07.04 / Названы дата и время заседания ОПЕК+

09.02 / В Ростовской области завершается строительство комплекса “Самбекские высоты”

22.02 / Из «Яблока» исключили 16 человек за попытку «организовать внутри партии секту»

16.03 / ВОЗ выпустила рекомендации, как сохранить психическое здоровье во время пандемии коронавируса

27.02 / Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в ряд стран из-за коронавируса

12.03 / В Белоруссии и на Украине выявлены новые случаи заражения коронавирусом

05.04 / Милонов прокомментировал предстоящую премьеру фильма «Шугалей» и заявил о готовности выехать в Ливию на помощь социологам ФЗНЦ

02.02 / В Алтайском крае произошло землетрясение

24.04 / В Подмосковье разрешили работать магазинам, торгующим саженцами и рассадой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска