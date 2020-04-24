 

Украинский МИД опроверг сообщения об отзыве грузинского посла из Киева

24.04.2020, 17:30, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины не получало официального уведомления Тбилиси об отзыве посла Грузии и надеется на продолжение двустороннего стратегического сотрудничества, сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

«Ни одного официального письма от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии МИД не получал», – передает ТАСС ее слова.

Уточняется, что Украина продолжает рассматривать Грузию «как надежного друга и союзника и надеется на дальнейшее развитие стратегического партнерства».

Ранее власти Грузии рассматривали вопрос отзыва посла с Украины из-за возможного назначения экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине.

В Тбилиси считают, что отношениям Грузии и Украины будет нанесен серьезный удар из-за экс-президента Михаила Саакашвили.



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