Врач рассказал о подготовке к госпитализации из-за коронавируса

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24.04.2020, 17:30, Разное

Врач-кардиолог, терапевт Антон Родионов, пояснил о подготовке к госпитализации из-за коронавируса. Рекомендации были опубликованы в микроблоге эксперта в Facebook.
По словам медика, людям, которые находятся в группе риска по инфицированию COVID-19, прежде всего, следует написать перечень диагнозов, поставленных им ранее, и лекарств, которые они принимают на постоянной основе, указав их дозировки. Кроме этого, нужно позаботиться о 3-4-недельном запасе этих препаратов, которые понадобятся во время пребывания в стационарном отделении.

Эксперт отметил, работа врачей с больными, у которых диагностировали коронавирус, отличается от повседневной практики массовым характером поступления пациентов. Сложности возникают из-за возраста и степени тяжести состояния инфицированного, недостаточного обеспечения медицинских работников индивидуальными защитными средствами, а также привлечения к работе непрофильных специалистов.



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