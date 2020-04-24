Врач рассказал о подготовке к госпитализации из-за коронавируса

24.04.2020, 17:30, Разное

Врач-кардиолог, терапевт Антон Родионов, пояснил о подготовке к госпитализации из-за коронавируса. Рекомендации были опубликованы в микроблоге эксперта в Facebook.

По словам медика, людям, которые находятся в группе риска по инфицированию COVID-19, прежде всего, следует написать перечень диагнозов, поставленных им ранее, и лекарств, которые они принимают на постоянной основе, указав их дозировки. Кроме этого, нужно позаботиться о 3-4-недельном запасе этих препаратов, которые понадобятся во время пребывания в стационарном отделении.

Эксперт отметил, работа врачей с больными, у которых диагностировали коронавирус, отличается от повседневной практики массовым характером поступления пациентов. Сложности возникают из-за возраста и степени тяжести состояния инфицированного, недостаточного обеспечения медицинских работников индивидуальными защитными средствами, а также привлечения к работе непрофильных специалистов.