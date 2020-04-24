Число жертв коронавируса в США превысило 50 тыс. человек

24.04.2020, 17:30, Новости дня

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, превысило в США 50 тыс. человек, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, к настоящему моменту в США зафиксирован 50 031 случай летального исхода заразившихся коронавирусом пациентов. Инфицированы 870 468 человек. Поправились в общей сложности 80 937 человек, передает ТАСС.

Напомним, в РФ за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.