Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина «похвасталась» татуировками и волосатыми подмышками

24.04.2020, 17:30, Разное

Дочь известной отечественной исполнительницы шансона и городских романсов Любови Успенской на странице в Instagram опубликовала новое фото. В кадре Татьяна Плаксина «похвасталась» татуировками на руках и волосатыми подмышками.

Вскоре после публичной ссоры с именитой матерью Татьяна Плаксина уехала из РФ и сейчас находится в США, где живёт её отец. Дочь Любови Успенской периодически публикует в соцсети новые снимки, иногда провоцируя критические отзывы подписчиков. Так, в одном из недавних постов Плаксина разместила фото, на котором запечатлена в домашней обстановке с несколько эпатажным обликом. Это касается как показанного в камеру языка, так и волосатых подмышек, которые, как написала дочь певицы, она специально демонстрирует «дамам с начёсами и пирожками».

На снимке также хорошо видны татуировки на правой руке Татьяны Плаксиной. Одна их них представляет собой цитату из стихотворения Цветаевой, вторая – надпись на иврите. Что думают фолловеры о вызывающем фото дочери Успенской узнать вряд ли удастся, так как возможность оставлять комментарии к данной публикации она ограничила.