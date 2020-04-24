Идеальный муж: Канье Уэст увез детей в Вайоминг, чтобы Ким Кардашьян смогла отдохнуть дома

24.04.2020, 17:25, Разное

Адвокат – в будущем, звезда, владелица крупного бизнеса, студентка, мама и жена – в настоящем. О том, как сложно совмещать в себе все эти ипостаси, запертой на карантине в доме с четырьмя детьми, Ким Кардашьян уже рассказывала на шоу The View и наглядно показывала у себя в Instagram. И, кажется, это возымело действие! Нет, карантин в Калифорнии не отменили, но супруг Канье Уэст намеки понял и упорхнул вместе с четырьмя детьми из семейного гнезда, что в Хидден-Хилс.

Как удалось выяснить People, Канье Уэст с детьми отправился на их семейное ранчо в Вайоминге, чтобы дать Ким передышку: ей нужно готовиться к очередным экзаменам на лицензию адвоката.

У них в доме был полнейший хаос. Четыре ребенка – это непросто. Канье периодически уезжает к себе в офис, чтобы передохнуть от этого и поработать. Он также дает возможность отвлечься и Ким. На прошлой неделе он с детьми улетел в Вайоминг. Они заботятся о детях посменно,

– рассказал изданию проверенный инсайдер.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми на ранчо в Вайоминге

О том, как проходит карантин в их семье, Ким рассказывала несколько недель назад:

Мы относимся к сложившейся ситуации максимально серьезно: мы не встречаемся с сестрами и остальными членами семьи. Что касается вопроса. Знаете, оказаться с четырьмя детьми дома… Если раньше у меня и могла промелькнуть мысль о еще одном ребенке, то теперь точно никогда! Это очень тяжело. Это, правда, изматывает.

Мы очень много гуляем и пересмотрели все возможные фильмы. Я показала детям кино 80-х, вроде “Гарри и Хендерсоны”. Обычно они такое не смотрят. Мне нравятся все эти вещи, которые объединяют семью, но при этом мне приходится каждый день стирать и готовить. Слава богу, что у детей начались весенние каникулы! А то приходилось выступать еще и за их преподавателя… Я по-другому посмотрела на учителей, которые занимаются с детьми. Их труд достоин уважения! Очень трудно все это совмещать. Тебе нужно отодвинуть себя на второй план и полностью сосредоточиться на детях,

– призналась Ким.

Звезда также поделилась лайфхаком, как они с семьей решают проблему разобщенности, ведь ее мама Крис Дженнер и сестры – все живут по разным домам. Оказывается, они каждый вечер собираются на ужин в видеочате Zoom. Каждый ест в своей столовой, но может видеть всех родственников на экране.

Ким Кардашьян с детьми в Вайоминге Канье Уэст на ранчо в Вайоминге