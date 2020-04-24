Московский врач рассказал, как подготовиться к госпитализации на случай заражения COVID

24.04.2020, 17:20, Разное

На своей странице в Facebook врач Антон Родионов написал о специфике приема пациентов с COVID-пневмонией. По его словам, работа медиков затрудняется массовым поступлением пациентов, часто в тяжелом состоянии, поэтому оперативно получить информацию о диагнозах и принимаемых препаратах очень сложно. Он призвал всех, кто находится в группе риска по возрасту или хроническим заболеваниям, заранее подготовиться к возможной госпитализации.

«Если у вас есть хронические заболевания, заранее выпишите на ОДНУ страницу список своих диагнозов (по выпискам) и список регулярно принимаемых препаратов с дозами. Это очень поможет врачам в отделении, в частности, позволит просчитать риск лекарственных взаимодействий. Заранее подготовьте все лекарства с запасом на 3-4 недели для того, чтобы взять их с собой в стационар», – информирует Родионов.

Ранее представитель Минздрава Ольга Ткачева рассказала о том, что помимо пожилых людей к группе риска по COVID-19 относятся пациенты, страдающие хроническими заболевания – сахарным диабетом, ожирением, бронхитом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чреват тяжелыми осложнениями коронавирус и для ВИЧ-инфицированных, пациентов с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, а также тех, кто перенес трансплантацию органов.

Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!