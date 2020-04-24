Эксперт назвал условие появление лика Сталина в православном храме

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24.04.2020, 17:16, Новости дня

«Попытка изобразить парад Победы может быть уместной. Но если этот сюжет выбивается из общего ряда, то он – лишний, его духовно-религиозный смысл непонятен», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Егор Холмогоров. Так он оценил заявление представителей РПЦ об уместности мозаики с изображением Сталина в главном храме Вооруженных сил.

«Нужно подробнее ознакомиться с общей концепцией росписи этого храма и понять, какое место уделено в ней сражениям эпохи исторической России: древней Руси, Русского государства при Иване III и Иване Грозном, в Российской Империи»,  – считает публицист Егор Холмогоров.

Собеседник пояснил: «Если этот эпизод вписывается в общую концепцию, и она достаточно подробна – если есть победа над турецко-татарским войском при Молодях в 1572 году, разгром пруссаков при Кунерсдорфе 1759 года, если подробно освещен подвиг русской армии в Первой мировой войне, то попытка изобразить Парад Победы может быть уместной».

Ранее глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин пояснил – в строящемся главном храме Вооруженных сил РФ будет присутствовать мозаичная композиция «Парад Победы». По словам о. Леонида, мозаика «создавалась аутентично – по фотографии». «На ней в кадре на заднем плане верховный главнокомандующий советской армией в 1941-1945 гг. Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы», – передает ТАСС слова представителя Церкви.

Сообщение представителя РПЦ вызвало бурную дискуссию в блогосфере – уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме. «Если же эти сюжеты выбиваются из общего ряда, то они лишние в силу своей спорности и непонятного духовного назидательного религиозного смысла», – полагает Холмогоров.

Добавим, что по словам протоиерея Леонида Калинина, не все члены экспертного совета РПЦ согласны с тем, что в храме уместно изображение Сталина. «Не всем это нравится, в том числе и членам художественного совета не всем нравится, может быть, у многих родственники репрессированы были несправедливо, в том числе и у меня. Но из истории страницу эту вырвать мы не можем и не отдать память тому человеку, который во многом служил этой Победе, мы тоже не можем. Поэтому скрепя сердце мы это сделали», – добавил священнослужитель.

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал о храме, строящемся в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также о главной иконе храма, созданной по предложению и на средства президента РФ Владимира Путина.



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