МВД заочно обвинило молдавского бизнесмена в крупном мошенничестве

24.04.2020, 17:16, Новости дня

МВД РФ заочно предъявило обвинение молдавскому предпринимателю и политику Ренато Усатому, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Сегодня следователями Следственного департамента МВД РФ заочно предъявлено обвинение Ренато Усатому, уроженцу Молдавской ССР, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»)», – отметила Волк, передает ТАСС.

По версии МВД, экс-глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк являлся организатором преступной группы, ему также предъявлено обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей.

В августе 2019 года Плахотнюк был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в выводе из РФ 37 млрд рублей.