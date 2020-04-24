 

В Краснодаре произошел взрыв газа в многоэтажном доме, погиб один человек

24.04.2020, 17:15, Новости дня

В Краснодаре 24 апреля произошел взрыв газа в шестиэтажном жилом доме, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 

“Сегодня в Краснодаре случилась трагедия: в многоэтажке произошел взрыв газа. Эвакуировано 35 человек. Поручил оперативно оказать помощь всем пострадавшим и предоставить им временное жилье. Люди не должны находиться на улице или ехать к родственникам в период карантина”, – написал губернатор.

 

“Пожар произошел в квартире на четвертом этаже шестиэтажного дома по переулку Ленинский. Из здания проведена эвакуация, пожарные приступили к тушению”, – заявили “Интерфаксу” в местном МЧС.

Источники в МЧС подтвердили, что “есть погибший” – пожилой мужчина. В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сказали, что это 68-летний мужчина. 

По данным МЧС, пожар произошел в около 14:00, через полчаса он был ликвидирован. 

Это уже третий взрыв газа за месяц в России. Четвертого апреля бытовой газ в газовой колонке взорвался в пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве Московской области. Два человека погибли, шестеро пострадали. Восьмого апреля аналогичный инцидент произошел в селе Филинское Вачского района Нижегородской области: там также взорвался газовый баллон в квартире. Взрыв полностью разрушил перекрытия и несущие конструкции первого и второго этажей в стояке между двумя подъездами, один человек погиб.  



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