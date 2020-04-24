В Могилевской области в доме-интернате для детей с особенностями развития около 30 воспитанников заразились коронавирусом

24.04.2020, 17:15, Новости дня

В Могилевской области Беларуси в доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития обнаружена вспышка коронавирусной инфекции. Пресса пишет о 28 подтвержденных случаях у детей и восьми – у персонала.

В Весновском доме-интернате проживают 174 ребенка, нуждающихся в специальном обучении, особенном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. О вспышке коронавируса в нем рассказала основательница фонда “Дети Чернобыля” Эди Роуч. Уже около 20 лет она помогает его воспитанникам.

В комментарии ирландскому телеканалу RTE Эди Роуч рассказала, что коронавирус подтвердился у 13 детей и 10 сотрудников. По информации портала TUT.BY, на 23 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 детей и восьми сотрудников.

Эди Роуч назвала ситуацию критической и подчеркнула, что у детей “шансы на выживание очень низки”. Она отметила, что некоторые дети уже “сильно больны”. Дети в интернате подвергаются чрезвычайно большому риску, поскольку многие из них имеют тяжелую инвалидность, ряд генетических нарушений и низкий иммунитет.

Издание “Могилев Онлайн” отмечает, что в Весновском интернате две группы детей получают паллиативную помощь, некоторые из них не ходят, некоторые передвигаются самостоятельно в ползунках или инвалидных креслах.

Основательница фонда также сообщила, что в интернате не хватает лекарств и средств дезинфекции.

Весновский дом-интернат для детей с особенностями психофизического развития находится в 18 км от городского поселка Глуск и в 180 километрах от Могилева. Первая информация о заразившихся COVID-19 появилась тут 20 апреля: стало известно о 10 позитивных случаях инфекции у жителей поселка.

Несколько дней назад коронавирус подтвердился у медсестры Весновского дома-интерната – ее забрали на “скорой” прямо перед началом рабочей смены. До этого ее не было на работе пять дней. В интернате провели дезинфекцию, он продолжал работать.

Зампредседателя Глусского райисполкома Дмитрий Тимченко рассказал TUT.BY, что 20 апреля анализы на коронавирус взяли у детей и сотрудников, с которыми контактировала женщина. Группу из 18 детей, где она работала, изолировали, в учреждении провели санобработку.

В настоящее время в Могилевской области зарегистрировано 396 случаев COVID-19.

Всего в Беларуси на 24 апреля зарегистрировано 8773 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 751 за последние сутки. С начала эпидемии умерли 63 человека, выздоровели 1120, сообщает белорусский Минздрав.

В Беларуси не введен карантин, власти не признают эпидемии коронавируса. Гражданам лишь рекомендуют мыть руки и носить маски. Никаких ограничительных мер в стране нет. Возобновились занятия в школах, проходит чемпионат по футболу, продолжаются репетиции парада на День Победы, а на 25 апреля запланирован республиканский субботник.

Президент страны Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что карантин в Беларуси вводиться не будет, а в рекомендациях ВОЗ сделать это “всегда много политики” – гражданам лучше доверять властям собственной страны.