Ученые: Коронавирус присутствует в организме человека до 22 дней

24.04.2020, 17:09, Разное

Китайские исследователи провели новое исследование на предмет особенностей присутствия в организме человека инфекции. Выяснилось, что в образцах стула коронавирус остается на протяжении 22 дней.

Предметом изучения ученых, представляющих Чжэцзянский университет (Китай), стали образцы стула, крови и мазков из дыхательных путей, взятых у больных COVID-19 на разных стадиях заболевания в течение четырех недель. Материалы анализа исследовались на присутствие в них вируса SARS-CoV-2. Выяснилось, что образцы стула, взятые в среднем спустя 22 дня после появления первых признаков инфицирования, содержат следы коронавируса. Такой временной промежуток являлся несколько большим по сравнению с аналогичными периодами присутствия в крови (16 дней) и образцах из дыхательных путей (18 дней). При этом было выявлено, что наиболее сильно вирус проявляет себя в дыхательных системах тяжелобольных пациентов, к тому же, находится он в этом органе продолжительное время.

Результаты исследования позволили специалистам сделать вывод, что при профилактике коронавируса образцы стула представляют определенную опасность. Тем не менее, согласно комментарию Лео Пуна, представляющего лабораторию общественного здравоохранения Университета Гонконга, риск передачи SARS-CoV-2 посредством фекалий не является очень высоким. Об этом пишет издание South China Morning Post.