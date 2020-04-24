Юрий Антонов собрал дома запас вина на десятилетие вперёд

24.04.2020, 17:09, Разное

Близкий друг отечественного эстрадного исполнителя, поэта и композитора Юрия Антонова Андрей Ковалёв недавно пояснил об огромном запасе вина в доме знаменитости. По его словам, накопленного спиртного хватит на десятилетие вперёд.

Как говорит Ковалёв, запасы вина в доме музыканта он видел собственными глазами. При этом припасённые Юрием Антоновым спиртные напитки по-настоящему отличного качества и собирались вовсе не «для понтов», а для употребления в повседневной жизни. С такими запасами 75-летний Антонов, по мнению друга, вполне может много лет не выходить из дома и недостатка именно в вине точно не ощутит.

Говоря о материальном положении Юрия Антонова Ковалёв отметил, что у него достаточно накоплений на безбедную жизнь. Что-то музыканту удавалось откладывать на протяжении прошлых лет, а сейчас отличным «финансовым подспорьем» являются авторские отчисления. А вот что больше всего сегодня волнует Юрия Михайловича, так это больная нога. На данный момент он не может продолжать лечение, так как придерживается рекомендованного режима самоизоляции и временно приостановил терапию.