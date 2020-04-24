Омбудсмен Украины по защите госязыка уволилась после полугода работы без зарплаты

24.04.2020, 17:08, Новости дня

Уполномоченная по защите госязыка на Украине Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию через полгода после назначения.

«Это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий», – написала Моханова в своем Facebook.

Она добавила, что увольнению обрадовалась ее семья, поскольку чиновница сможет вернуться к «нормальной жизни, творческим планам, любимым людям».

По словам Монаховой, за полгода работы она так и не получила заработной платы, передает «Украинская правда». При этом за этот период работы она потратила 30 тыс. гривен (1105 долларов) из семейного бюджета.

Напомним, Монахова заявляла, что депутатов Верховной рады, а также украинских чиновников планируется штрафовать за публичные выступления на русском языке, поскольку это нарушает «языковой закон».