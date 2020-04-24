В учреждениях службы крови ввели новые ограничения по допуску доноров

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24.04.2020, 17:08, Новости дня

В учреждениях службы крови отменены массовые донорские акции и введены дополнительные ограничения по допуску доноров, сообщила пресс-служба ФМБА со ссылкой на руководителя агентства Веронику Скворцову.

«Важно отметить, что учреждениями службы крови реализован полный комплекс мер по недопущению распространения инфекции: отменены массовые донорские акции, усилен эпидемиологический режим, введены дополнительные ограничения по допуску доноров», – сказала Скворцова, ее слова приводятся в сообщении на сайте агентства.

Также глава агентства оценила реализацию ограничительных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

«На данный момент реализация ограничительных мероприятий является успешной и позволяет эффективно противодействовать распространению новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в регионах Российской Федерации», – отметила Скворцова.

Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что ситуация с распространением коронавируса в РФ развивается в «позитивном направлении».



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