 

В Коми второй раз за две недели сменился глава минздрава

24.04.2020, 17:08, Новости дня

Минздрав в республике Коми временно возглави Борис Александр, прежняя глава ведомства Виктория Филин отработала в должности всего две недели.

«Виктория Петровна Филин больше не является министром, и. о. министра назначен Александров Борис Александрович. Смена произошла 22 апреля», – сообщили в региональном минздраве, передает ТАСС.

Причину перестановки в ведомстве и в администрации главы региона не пояснили.

По предварительным сведениям, Филин сохранила пост зампреда правительства республики. Александров ранее был на посту замминистра здравоохранения, до приезда в регион работал в одной из структур ФМБА.

Напомним, в начале апреля Сергей Гапликов объявил об отставке с поста главы Республики Коми. Президент РФ Владимир Путин принял отставку и назначил врио губернатора Владимира Уйбу.

Политолог Петр Кирьян заявил газете ВЗГЛЯД, что смена руководства Коми, вероятно, связана со сложной ситуацией с коронавирусом в республике.



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