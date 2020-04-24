 

Взрыв в жилом доме в Краснодаре выбросил хозяина квартиры из окна

24.04.2020, 17:06, Разное

В одном из жилых домов Краснодара произошел мощный взрыв. Хозяина квартиры выбросило из окна
ударной волной, в результате чего он скончался, сообщает ТВ Центр.

По предварительным данным, во время установки натяжного потолка взорвался газовый баллон. После этого на площади 20 квадратных метров начался пожар. Огонь быстро потушили. 35 человек были эвакуированы из здания. О других погибших и пострадавших не сообщается.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Скандалы: Пятилетка Потанина

20.03 / Мнение: Как читать новости и оставаться при этом оптимистом

02.02 / В ВОЗ назвали простые меры по защите от коронавируса

22.02 / В Челябинске ночью зарезали подростка после отдыха в клубе

03.02 / Мнение: Племя младое

18.02 / АвтоВАЗ начал производство кроссовера Lada XRAY Cross Instinc

10.02 / Мнение: Когда уместен смех?

29.03 / Жительница Китая после ссоры с бойфрендом заявила в полицию, что у него коронавирус

06.02 / Наука: CRISPR-терапия справилась с миодистрофией Дюшенна у свиней

17.03 / В РФ не запретили пользование наличными из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска