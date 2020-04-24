Взрыв в жилом доме в Краснодаре выбросил хозяина квартиры из окна

24.04.2020, 17:06, Разное

В одном из жилых домов Краснодара произошел мощный взрыв. Хозяина квартиры выбросило из окна

ударной волной, в результате чего он скончался, сообщает ТВ Центр.

По предварительным данным, во время установки натяжного потолка взорвался газовый баллон. После этого на площади 20 квадратных метров начался пожар. Огонь быстро потушили. 35 человек были эвакуированы из здания. О других погибших и пострадавших не сообщается.