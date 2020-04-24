Форум свободной России отложен, но не отменен

24.04.2020, 17:02, Новости дня

На 24 и 25 апреля в Вильнюсе было намечено проведение IX Форума свободной России. Однако, в связи с пандемией коронавируса и предпринимаемыми мерами безопасности было принято решение о перенесении Форума на осень этого года. Но это вовсе не означает, что постоянно действующий комитет ФСР на полгода приостановил свою деятельность.

«Число участников из разных уголков России постоянно возрастает»

Ответственный секретарь Форума свободной России Иван Тютрин считает, что отложенное мероприятие было бы самым представительным по числу участников и довольно ярким по своей программе, включая ее культурную составляющую. «Форум – не только площадка, где участники делятся своими мнениями в ходе дискуссий. Это еще и своеобразный клуб, и общение на полях Форума – очень важный элемент нашей работы. Мы предполагали участие Владимира Сорокина, готовили выставку “Pussy Riot”. Кроме того, на Форуме должны была быть весьма представительная экономическая панель с участием таких экспертов, как Сергей Гуриев, Андрей Илларионов, Дмитрий Некрасов, Владислав Иноземцев», – рассказал Тютрин в ходе беседы с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Иван Тютрин

Теперь, скорее всего, эти проекты будут осуществлены во время осеннего ФСР. Кстати, перенесены и некоторые мероприятия российских властей, оценку которым собирались дать участники вильнюсского Форума. Например, запланированное изначально на 22 апреля голосование по поправкам в российскую Конституцию, в том числе и те, которые позволили бы Владимиру Путину еще дважды переизбираться на пост президента РФ после 2024 года, а также масштабное празднование 75-летия окончания II Мировой войны в Европе, намеченное на 9 мая.

«Это – важнейший пункт путинской идеологии сегодня, и мы планировали уделить ему значительное место в наших дискуссиях», –отмечает Иван Тютрин. И продолжает: «Конечно, повестка осеннего Форума будет отличаться от того, что мы планировали на апрель. По-другому будет звучать экономическая тема, по-другому будет выглядеть и политическая повестка в силу серьезного изменения ситуации и в России, и в мире в целом. Но костяк участников, которых мы приглашали на весну, надеюсь, приедет в Вильнюс осенью, но с учетом актуализации тем, возможно, добавятся и другие интересные люди, в том числе – из российских регионов. И в этой связи хочу подчеркнуть: хотя нас иногда называют “эмигрантским форумом”, но число участников из самых разных уголков России постоянно возрастает. Уже сейчас среди постоянных участников у нас представлены 70 регионов и 120 российских городов. При том, что количество стран, откуда к нам приезжают люди на Форум, остается постоянным – их 36. И одна из наших главных задач – быть точкой сбора гражданских активистов и из России, и из-за рубежа».

«У нас 375 фигурантов, нам есть что о них сказать»

18 апреля стало известно о том, что решением Таганского районного суда Москвы ограничен доступ к проекту ФСР «Список Путина». Судья Юлия Смолина охарактеризовала сайт проекта, как «содержащий публичные заведомо ложные обвинения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации». В результате Таганский суд решил: «Признать информацию, размещенную на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» …, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

В пресс-релизе, распространенном в связи с данным решением оргкомитетом Форума свободной России, говорится: «Список Путина был составлен участниками Форума свободной России в декабре 2017 и несколько раз пополнялся. На данный момент документ содержит более трехсот фамилий, распределенных по 12 категориям. Список Путина призван стать основой для введения персональных санкций странами Запада. Среди фигурантов Списка российские чиновники, крупные бизнесмены, журналисты государственных и близких к Кремлю СМИ, ответственные в узурпации власти, нарушении прав человека, коррупции, военной агрессии, пропаганде ненависти».

В декабре 2019 года группа представителей ФСР представили «Список Путина» в Конгрессе США и в нескольких других американских ведомствах. В числе этой группы был и Иван Тютрин. В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» он напомнил, что это – не первое подобное решение. Ранее на территории РФ были заблокированы сайты самого Форума свободной России, и аффилированного с ним информационного ресурса Kasparov.ru

«Несмотря на это, работа по продвижению “Списка Путина” ведется. Сайт пополняется, есть и английская версия, и русская. В частности, мы добавили в него некоторых судей, которые занимались “Московским делом” и эти дополнения мы представляли в декабре прошлого года в Вашингтоне. И сейчас есть серьезные подвижки на счет того, что в одном из ведомств Казначейства США этих людей включат (в санкционные списки). И к нам на волонтерских началах подключились юристы, потому что заинтересовались проектом. Да, это – наш драйвер, один из основных наших проектов, который уже имеет определенный статус на Западе», – подчеркивает Иван Тютрин.

В конце разговора он рассказал о том, что сейчас на YouTube-канале готовятся передачи по «Списку Путина». «У нас 375 фигурантов, нам есть что о них сказать. У нас много документов, которые не лежат на сайте в открытом доступе, и мы сейчас работаем над форматом этих программ для нашего YouTube-канала и на русском языке, и на английском для того, чтобы западная аудитория тоже понимала, с кем она имеет дело. То есть, наша невидимая работа продолжается, и мы реализуем все, что было запланировано», – подытожил ответственный секретарь ФСР.

«Американские политики с интересом относятся к материалам ФСР»

Среди постоянных участников Форума свободной России, представлявших «Список Путина» в Вашингтоне, был и экономист Андрей Илларионов. Комментируя решение о блокировке Роскомнадзором сайта с этим списков, Илларионов подметил следующую особенность: «Сам Путин достаточно сдержанно относится к любым выступлениям в его адрес в информационной сфере. В отличие от действий в сфере судебной, например, в Гаагском суде. Но людей вокруг него гораздо больше беспокоит, когда их имена попадают в какие-то списки, особенно, если это сопряжено с рисков оказаться без виз и без возможности поехать в Европу и в Соединенные Штаты».

Именно поэтому Андрей Илларионов считает, что решение Таганского суда было инспирировано некоторыми фигурантами «Списка Путина», которых беспокоят возможные последствия включения в перечень персон нон-грата.

Андрей Илларионов

Вспоминая свой визит в столицу США в конце прошлого года, он отмечает, что американские политики «с интересом относятся к тем материалам, которые были представлены Форумом свободной России. И в том случае, если бы процесс политического развития продолжался в том направлении, как он шел до того, то в ходе политической жизни Соединенных Штатов этот вариант (включение фигурантов “Списка Путина” в санкционные списки США) мог бы рассматриваться. Но сейчас людей беспокоят проблемы, связанные с пандемией, ведь из-за коронавируса Америка потеряла за короткое время около пятидесяти тысяч своих граждан».

«Мы привлекли дополнительное внимание европейских политиков к Nord Stream-2»

Член постоянного комитета Форума свободной России Евгения Чирикова уделяет много внимания гражданским движениям в различных российских регионах. Этой теме были посвящены тематические панели нескольких последних Форумом, и модератором дискуссий была именно она. «Сейчас моя основная миссия – организовать помощь активистам в России. Именно поэтому мы организовали портал activatica.org

Но главное – я хочу дать возможность региональным активистам пообщаться лично, а в России не всегда безопасно организовывать подобные мероприятия. Поэтому наиболее эффективным событием я считаю форум, который мы провели летом прошлого года», –сказала Чирикова в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Главной темой панели, которую модерировала Евгения, стали протесты против так называемой «мусорной реформы», заключавшейся, в числе прочего, в вывозе отходов из столицы на периферию. А на VIII ФСР она выступила с предложением организовать массовую кампанию против строительства второй ветки «Северного потока». «Я тогда выступила не как модератор, а в качестве гражданского активиста. Я изготовила специальный плакат, привезла его, развернула прямо на сцене и всем предложила принять участие в акции. Идея была – сделать все возможное, чтобы не кормить путинский режим нефтегазовыми денежками. Там мы запустили акцию #stopnordstream2 и распространили ее по многим группам. И этот проект благополучно завершился, потому что были приняты санкции против этого проекта, и он был остановлен. Конечно, нельзя сказать, что это получилось исключительно благодаря нашей инициативе, но мы привлекли дополнительное внимание европейских политиков к этой проблеме, что прибавило еще один камешек к этой победе», – считает Евгения Чирикова.

Евгения Чирикова с плакатом

«Я работаю на развитие и поддержку гражданской активности»

На следующем ФСР собеседница Русской службы «Голоса Америки» собирается привлечь общественное внимание к теме изменения климата. «Поскольку я – эколог, то я очень переживаю по этому поводу. А вторая тема, которую мне хотелось бы поднять, и которой я сейчас плотно занимаюсь – это профсоюзное движение в России. Мы до сих пор на Форуме об этом не говорили, но это тоже активизм. А ведь в стране начали появляться независимые профсоюзы. И мы сейчас видим, как они борются за права врачей, например. У меня мечта пригласить Анастасию Васильеву, создавшую “Альянс врачей”, чтобы она выступила на нашем форуме».

Два других приведенных Евгением Чириковой примера – группа “Омбудсмен полиции” и профсоюзное движение стюардов и стюардесс воздушного флота. Она конкретизирует: «“Омбудсмен полиции” не зарегистрирован, он подвергается гонениям, но его деятельность очень важна, потому что наши полицейские находятся в рабском положении. Они не могут ослушаться приказа, и нормальный человек в такой системе выжить просто не может.

А второе движение борется за права сотрудников в возрасте после 40 лет. Потому что зачастую их просто вышвыривают с работы по достижении этого возраста. Работодатели хотят видеть вокруг себя только двадцатилетних девочек, а люди со стажем им не нужны.

И мне бы очень хотелось поговорить на следующем Форуме об активизме такого вида, потому что защита трудовых прав – это абсолютно новая тема для наших активистов. Пока же мы пишем об этих проблемах на нашем информационном портале activatica.org, но форум будет для меня возможностью пригласить их в Вильнюс, подвести к нужным людям, познакомить с журналистами, может быть, даже с европейскими политиками. И очень здорово, что у меня есть и информационный портал, и Форум свободной России, потому что все это работает в одном направлении – на развитие и поддержку гражданской активности», – заключает Евгения Чирикова.