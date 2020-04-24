Fox News – Помпео не исключил, что США потребуют отставки гендиректора ВОЗ

24.04.2020, 16:53, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения уже не в первый раз демонстрирует неумение бороться с пандемиями, отмечает госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News. По его словам, Америке следует добиваться структурных изменений в ВОЗ, а возможно, и вовсе перестать финансировать её из федерального бюджета.

Господин госсекретарь, спасибо, что нашли для нас время сегодня. Ранее на этой неделе я говорила, что мировому сообществу следует потребовать отставки Тедроса (Гебрейесуса, генерального директора Всемирной организации здравоохранения. — ИноТВ) и его шайки, чтобы всё это осталось позади. Каково состояние наших текущих отношений с ВОЗ?

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Спасибо, что пригласили, Лора. Во-первых, как вы упомянули, президент прекратил финансировать Всемирную организацию здравоохранения из кармана американских налогоплательщиков. Это совершенно правильно, учитывая недавнюю историю.

У вас интеллектуальная аудитория, Лора, ваши зрители помнят, что это не первый раз, когда Всемирная организация здравоохранения не приняла необходимых мер в начале пандемии. На самом деле, меня очень беспокоит, что мы до сих пор не делаем как надо.

Вы говорили о том, что произошло в январе, об отсрочке объявления пандемии. О том, что Китай просил не объявлять, и ВОЗ не объявляла. Но даже сегодня китайские власти не допускают в страну американских учёных, которые бы посетили не только лабораторию в Ухани, но и любые другие места, где можно было бы разузнать об этом вирусе, о его происхождении.

Послушайте, мы знаем, что это началось в Ухани, но нам нужно разобраться. Идёт пандемия, а прозрачности и открытости со стороны Китая мы до сих пор не видим. И достичь этой прозрачности — задача Всемирной организации здравоохранения. Она этого не делает, и её надо призвать к ответу. Замечательно то, что другие страны мира тоже начинают признавать провалы ВОЗ.



И для Соединённых Штатов, господин госсекретарь, это возможность взять на себя роль лидера. Учитывая близость ВОЗ с Китаем, который платит ВОЗ в разы меньше, чем мы. Итак, с учётом всего этого, с учётом всего происшедшего, разве не стоит потребовать отставки Тедроса, прежде чем мы вообще продолжим отношения с ВОЗ?

МАЙК ПОМПЕО: Думаю, нам надо очень пристально изучить ВОЗ и наши последующие действия. Лора, мы проводили реформы ещё в 2007 году. То есть мы уже не в первый раз имеем дело с недостатками этой организации, существующей в рамках ООН. Нам нужно решение, структурное решение для ВОЗ.

Если мы говорим о реальной ответственности, то человек, возглавляющий организацию… Не вижу, как он может быть частью решения! Итак, вы сегодня не исключаете, что это может быть одним из требований для продолжения работы с ВОЗ? Не исключаете?

МАЙК ПОМПЕО: Да, я считаю, это верно. Более того, Лора, может выйти, что Соединённые Штаты никогда больше не будут выделять ВОЗ деньги американских налогоплательщиков. Возможно, нам потребуются ещё более смелые перемены.

Да, создать нашу собственную организацию.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2020 года.